Unde vor fi deschise noi FABRICI si depozite in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorii si protagonistii filmului "colectiv", regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…

- Realizatorii si protagonistii filmului "colectiv", regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…

- Tot mai mulți romani aleg Turcia ca destinație turistica, Romania ocupand locul 14 mondial cu 763.320 de turiști romani care au vizitat aceasta țara in 2019, cu 113% mai mulți fața de anul 2016, potrivit unui raport al Ministerului Culturii și Turismului din Turcia. Mai mult decat atat, peste 51 de…

- Potrivit foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, comenzile online de preparate tradiționale romanești au crescut cu 120% in ultimul an. Din totalul comenzilor zilnice inregistrate pe foodpanda, circa 40% conțin preparate din bucataria romaneasca. In topul mancarurilor tradiționale…

- Sa alegi un dar cu adevarat inspirat pare sa devina o misiune tot mai dificila pe masura ce opțiunile se inmulțesc de la an la an. Mai mult, odata cu apropierea Craciunului, aglomerația din magazinele de haine, de produse pentru ingrijire sau din cele de produse electronice atinge cote greu de suportat.…

- Marti vine cu averse in unele zone. Meteorologii anunta maxime de 9 grade in Moldova, 8 in Maramures, 9 in Crisana, 10 in Transilvania, 9 in Banat, 9 in Oltenia, 12 in Muntenia si 14 grade in Dobrogea. In Capitala, temperatura maxima va ajunge la 6 grade. Iata maximele de marti in alte orase din tara:…

- Comenzile online de preparate traditionale românesti au crescut cu 120% în ultimul an, potrivit unei platformei de comenzi online, care arata ca, din totalul comenzilor zilnice înregistrate pe site, circa 40% contin preparate din bucataria româneasca, iar valoarea medie a…

- Grupurile Fridays For Future Romania si Climate Strike Romania organizeaza, vineri dupa-amiaza, marsuri pentru actiune climatica in mai multe orase din tara. Intitulat ‘Ziua pentru actiune climatica’, evenimentul are loc in Bucuresti si in Targu Jiu, Iasi, Timisoara, Constanta, Cluj-Napoca, Oradea,…