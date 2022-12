Stiri pe aceeasi tema

- Trei polițiști din Darmanești au fost condamnați la inchisoare cu executare de Tribunalul Bacau. Ei erau acuzați de luare de mita și fals, in legatura cu aplicarea/neaplicarea sancțiunilor contravenționale pentru contravenții constatate la regimul rutier. Tribunalul Bacau a condamnat in 29 noiembrie…

- Aproximativ 1.500 de politisti rutieri dotati cu 300 de aparate radar vor supraveghea traficul auto,in minivacanta de Sfantul Andrei si 1 Decembrie, pentru prevenirea accidentelor rutiere si depistarea conducatorilor care consuma alcool sau substante interzise, potrivit Agerpres."De Sfantul Andrei,…

- Aproape toate orașele și municipiile din județ organizeaza manifestari dedicate sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei. La Targu Mureș, autoritațile promit o defilare militara impresionanta, inclusiv cu avioane de la baza aeriana din Campia Turzii. Activitațile vor incepe la ora 10, iar dupa amiaza…

- Monitorul de Cluj a anunțat in exclusivitate ca Romania a pierdut 2,1 miliarde de euro din PNRR și nu toate proiectele depuse vor primi bani. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, spune ca in cazul in care Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant Multiorgan nu vor fi finanțate din…

- Mai sunt cateva zile pana la minivacanta de 1 decembrie. Statiunile montane sunt gata sa primeasca turisti, in timp ce targurile de Craciun isi imbie vizitatorii cu arome de scortisoara si vin fiert. In judetul Brasov, hotelierii fac ultimele pregatiri pentru sosirea oaspetilor. De Sfantul Andrei, cu…

- Centrul Cultural Carei, director Joszef Szucs, a primit aprobare și finanțare de la Primaria Carei pentru a a aduce Ansamblul Folcloric Maghiar de Stat din Budapesta in preajma Zilei Naționale a Romaniei. Joi, 24 noiembrie 2022, de la ora 18:00, Ansamblul Folcloric Maghiar de Stat din Budapesta a prezentat…

- 26 noiembrie – 6 decembrie: Marea Unire a Șahului. Intreaga suflare șahista se va muta in județul Alba 26 noiembrie – 6 decembrie: Marea Unire a Șahului. Intreaga suflare șahista se va muta in județul Alba Toate drumurile iubitorilor jocului de șah duc la Alba Iulia. De la amatori pana la mari maeștri,…

- Un adolescent din comuna Somes-Odorhei, judetul Salaj, a patruns in locuinta unei femei de 71 de ani din sat, pe care a batut-o si a violat-o. Suspectul a fost ulterior identificat de politistii din Jibou si a fost retinut. Acesta urmeaza sa fie arestat pentru 30 de zile.