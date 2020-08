Unde vor ajunge cele 250.000 de tablete cumparate de Ministerul Educatiei. Dispozitivele ar trebui sa foloseasca pentru invatamantul online

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din familii vulnerabile ar putea primi din partea statului cate un calculator sau o tableta, astfel incat sa beneficieze de dreptul la studii in regim online. Un proiect in acest sens va fi elaborat in scurt timp de consilierii municipali PAS.

- Legea 109/2020 modifica și completeaza doua articole din Legea nr 1/2011 și prevede urmatoarele: ”Ministerul Educației și Cercetarii asigura elevilor și profesorilor infrastructura necesara, constand in dispozitive și acces la internet, pentru accesarea Bibliotecii Școlare Virtuale, Platformei…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a elaborat proiectul „Reglementarilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 in condițiile epidemiologice de Covid-19 pentru instituțiile de invațamant primar, gimnazial, liceal și extrașcolar”. Documentul respectiv se afla la etapa consultarilor…

- Ziarul Unirea 355 de tablete și laptopuri, achiziționate de școlile din județul Alba pentru invațamantul online. La ce suma se ridica investiția Pregatiriile pentru modernizarea și digitalizarea procesului de invațare in Romania nu au ocolit județul Alba nici de aceasta data. Temandu-se de un al doilea…

- Primaria Municipiului Falticeni a achizitionat un numar de 125 de tablete destinate in principal elevilor din localitate care vor sustine in aceasta vara Bacalaureatul si Evaluarea Nationala, a anunțat primarul Gheorghe Catalin Coman. Dispozitivele mobile cu conectare la internet, cu o valoare totala…

- Regulile de distanțare fizica intre persoane in timpul redeschiderii școlilor din perioada 2-12 iunie, precum și in timpul examenelor naționale de Bacalaureat și Evaluarea Naționala, au fost trimise, miercuri, de Ministerul Educației tuturor școlilor, scrie site-ul specializat in educație www.edupedu.ro.…

- Un numar de 250.000 de elevi ce provin din medii defavorizate vor primi, in curand, tablete cu ajutorul carora vor invata de la distanta. Ministerul Educatiei a alocat 150 de milioane de lei pentru achizitia de tablete, a anunțat, vineri, șeful Cancelariei Premierului, Ionel Danca.„Un numar…

- Ministrul Educatiei recunoaste ca, pentru adaptarea la predarea online, profesorii au depus multe eforturi. Anisie spune ca, pentru bunul mers al lucrurilor in sistemul educational, organizeaza saptamanal videoconferinte cu inspectorii scolari, iar de saptamana viitoare va intra in videoconferinte…