Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram petrece Craciunul alaturi de familie, iar Mario Fresh a ramas in Romania. Aceștia au decis sa mearga in New York timp de o saptamana, timp in care iși vor crea numeroase amintiri frumoase. Vedeta a impartașit cu fanii din mediul online mai multe fotografii din metropola.

- Pasionații de calatorii sunt mereu intr-o continua cautare a sejururilor cu buget redus. O varianta ideala in acest sens este Hurghada, Egipt. Cei care vor o experiența unica și completa in mijlocul Orientului, pot opta pentru o vacanța cu buget mic. Vacanța de vis in Hurghada, Egipt cu preț mic O…

- Alina Ceușan, una dintre cele mai cunoscute influencerița din Romania, a vorbit despre caștigurile ca și creator de conținut. De asemenea, ea a vorbit și despre afacerile pe care le are și de care se ocupa singura.Mulți o știu pe Alina Ceușan de pe Instagram sau YouTube, dar și de cand a participat…

- Nostalgicii care vor sa se bucure de atmosfera de la Malul Marii Negre o pot face și in perioada rece. Daca vrei ca in acest an sa te bucuri de o vacanța de Craciun la mare, o poți face. Cateva dintre hotelurile de pe litoral s-au pregatit cu oferte de cazare pentru Craciun și Revelion. Vacanța de Craciun…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, aduce vești bune pentru salariații din Romania. Aceștia vor putea beneficia de voucherele de vacanța și in urmatorii ani, pana in 2026. Ministrul Turismului considera ca acest beneficiu va ajuta foarte mult turismul intern care „merita sa ramana pe piața”. Daniel…

- Cristi Pulhac, fostul fundaș al lui Dinamo, și Raluca, soția lui, au petrecut o vacanța de vis in Alpii italieni. Cristi și Pulhac formeaza unul dintre cele mai in voga cupluri din Romania. Cei doi sunt de nedesparțit, iar cele mai recente imagini postate pe conturile de Instagram, dintr-o vacanța…

- Alina Ceusan este unul dintre cei mai apreciați Ifluenceri din Romania. Aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Raul Tisa. Ce doi au impreuna un baiețel in varsta de doi ani. Influencerița se descurca foarte bine in postura de parinte, fapt pentru care aceasta reușește sa iși faca…

- In urma cu cateva zile, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au parasit Romania pentru o perioada. Indragostiții se bucura acum de o vacanța in Thailanda, acolo unde au trecut prin experiențe inedite, dupa cum a aratat vedeta pe Instagram. Pe 28 septembrie, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au imbarcat…