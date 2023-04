Unde va lovi petrolul scump Reducerea surprinzatoare a producției de catre OPEC și aliații sai a dus la creșterea prețului petrolului, iar analiștii spun ca marii importatori, precum India, Japonia și Coreea de Sud – dar și țarile fara resurse interne de țiței – vor resimți cel mai mult durerea daca cotațiile vor ajunge la 100 de dolari pe baril, […] The post Unde va lovi petrolul scump first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana incearca sa evite sa fie dependenta de China, asa cum a fost de gazul rusesc, a afirmat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, lansand un apel la consolidarea relatiilor comerciale cu America Latina, transmite AFP. „Am descoperit ca dependentele, care erau componente ale…

- Motto: „Scopul final la karate nu se afla in victorie sau infrangere, ci in perfecțiunea caracterului practicanților sai”. Gichin Funakoshi (1868 -1957), japonezul fondator al stilului shotokan Artele marțiale au aparut in India și Tibet, apoi in China, Coreea și Japonia. De-acolo s-au raspandit in…

- Pericol nuclear dupa ce Rusia a decis sa-si suspende participarea din tratatul care limita numarul de arme nucleare cu raza de acțiune intercontinentala. Seful NATO a cerut Kremlinului sa-si reconsidere decizia. Vladimir Putin da asigurari ca nu va fi primul care va porni testarea armelor nucleare.…

- Doua din trei companii europene intenționeaza sa-și transfere unele dintre activitațile de business din China in alte state, iar țari asiatice „occidentalizate", precum India, Japonia, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan și Indonezia, sunt vizate a deveni piețe principale in locul Chinei. Aceasta este…

- Orice organism regional ar trebui sa serveasca la intarirea increderii reciproce și a cooperarii interstatale din zona și nu ar trebui sa submineze interesele altei parți, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Mao Ning, comentand o știre potrivit careia Comisia pentru aparare din…

- Șeful Pentagonului a fost astazi in Coreea de Sud, fiind precedat de secretarul general NATO care a ajuns azi in Japonia. NATO și SUA iși consolideaza relațiile cu aliații din Asia pe fondul razboiului din Ucraina și a concurenței in creștere cu China.

- Aproape jumatate (47%) din membrii Generației Z sunt dispuși sa accepte limitari economice pe termen scurt, cum ar fi o creștere mai mica a PIB-ului, pentru ca factorii de decizie sa investeasca intr-o strategie pe termen lung care sa promoveze o creștere mai durabila, potrivit unui studiu Dell Technologies.…

- In contextul razboiului cu Rusia, Ucraina a urcat pe locul 15 in clasamentul celor mai puternice armate din lume, dupa ce anul trecut era pe 22. Romania se afla pe poziția 47 in acest top intocmit de Global Firepower . „Pe masura ce Ucraina continua sa se apere impotriva Rusiei, și-a crescut indicele…