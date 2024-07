Unde vă întâlniţi, în ţară, cu poliţiştii şi câinii antrenaţi să depisteze drogurile. Încep festivalurile de muzică! Peste 100.000 de tineri iubitori de distracție si-au manifestat intentia de a participa la marile festivaluri de muzica din București și de la malul marii. Forțele de ordine vor sa se asigure ca nu vor fi incidente, așa ca efective importante și-au inceput misiunile in zonele care se aglomereaza primele: Gara de Nord a Capitalei […] The post Unde va intalniti, in tara, cu politistii si cainii antrenati sa depisteze drogurile. Incep festivalurile de muzica! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

