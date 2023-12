Unde va fi zăpadă de Crăciun în România Vremea se va raci puternic in Romania incepand de joi seara, 21 decembrie, pana vineri, 22 decembrie, cand vor cadea ploi și ninsori abundente. La munte și in zonele mai inalte din Maramureș și nordul Transilvaniei va ninge, local vor fi precipitații mixte, in timp ce in zonele de campie vor predomina ploile. Izolat, vor […] The post Unde va fi zapada de Craciun in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

