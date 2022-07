Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca statisticile din ultima perioada indica o dublare a numarului de infectii cauzate de SARS-CoV-2, el precizand ca nu se inregistreaza cazuri grave.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca varful acestui nou val de Covid va fi atins in luna august, cu 10 mii de cazuri pe zi. Pana atunci, autoritatile sanitare ne recomanda sa revenim la purtarea mastilor in spatii inchise aglomerate, inclusiv mijloacele de transport in comun. Recomandarea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca Romania traverseaza o perioada in care numarul infectarilor cu coronavirus se dubleaza la fiecare șapte zile, iar aceasta tendința de creștere s-ar putea menține timp de 4-5 saptamani. In general, insa, cazurile nu sunt grave, a explicat Rafila in emisiunea…

- Ministerul Sanatații reia de marți, 12 iulie, raportarea zilnica a cazurilor de COVID-19, dupa dublarea numarului de cazuri, iar in a doua jumatate a lunii august sunt așteptate și 10.000 de imbolnaviri pe zi in Romania, informeaza Hotnews. Astfel, luni, 11 iulie, va fi transmisa ultima raportare saptamanala…

- De marți, 12 iulie, se revine la raportarea zilnica a cazurilor noi de COVID, la exact o luna dupa ce Ministerul Sanatații a decis ca raportarile sa fie facute saptamanal. Anunțul a fost facut sambata, 9 iulie, de instituția condusa de Alexandru Rafila.„Luni o sa primiți buletinul saptamanal (cu datele…

- Toate persoanele vor fi oblligate, de vineri, sa poarte masca in spațiile inchise din Cipru, a anunțat ministrul sanatații Michalis Hadjipantela, citat de Reuters. Masura a fost implementata dupa ce experții in sanatate au avertizat privind creșterea numarului de cazuri din cauza neluarii precauțiilor…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a declarat, luni seara, la TVR , ca noul val COVID va fi traversat in Romania fara restricții . Alexandru Rafila a spus ca situația privind pandemia de coronavirus poate deveni ingrijoratoare daca trendul ascendent ascendent pe care se afla Romania va continua…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, nu exclude posibilitatea extinderii programului pe care Ministerul Sanatatii il desfasoara pentru ajutoarea cuplurilor infertile care doresc copii, dar a precizat ca trebuie stabilite niste criterii, mentionand ca un factor de luat in seama il reprezinta varsta…