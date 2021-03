Unde va avea loc meciul de fotbal România-Macedonia de Nord, din preliminariile CM Debutul tricolorilor in preliminariile Mondialului din 2022, impotriva reprezentativei de fotbal a Macedoniei de Nord, nu va mai avea loc la Ploiești, pe Stadionul „Ilie Oana”, așa cum fusese stabilit inițial. Cu acceptul Federației de Fotbal de la Skopje și al organizatorilor competiției, partida a fost mutata pe Arena Naționala din București,. Decizia a fost luata „in contextul prelungirii efectelor pandemiei care nu permit accesul suporterilor pe stadioane și la inițiativa staff-ului tehnic al echipei naționale”, anunța frf.ro Partida este programata pe 25 martie de la ora 21:45. The post Unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

