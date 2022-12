Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca s-au simțit jigniți de bradul pe care Primaria Campeni l-a impodobit in Targul de Craciun, moții au adus și montat in Piața Centrala un brad falnic, care sa le faca cinste. Reamintim ca Primaria Campeni s-a facut de rusine, saptamana trecuta, cand a impodobit un brad de Craciun in bataie de…

- Majoritatea oamenilor au inceput pregatirile intense pentru Sarbatori. Unii dintre ei și-au decorat casa, cațiva se gandesc la meniul de Craciun, iar alții fac bradul pentru ca locuința sa prinda o alta energie. Cu toate ca pomul specific Sarbatorilor se face an de an in casele oamenilor, puțini știu…

- Romanii se pregatesc de sarbatori in toate formele. Unii dintre ei iși cumpara ingrediente pentru bucate, alți ornamente pentru casa sau bradul de Craciun. Cu siguranța cei mai mulți se gandesc la faptul ca anumite decorațiuni trebuie sa le aduca și noroc. Afla care este obiectul care atrage norocul…

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi. Deși suntem in prima parte a lunii decembrie, cei mai mulți au impodobit deja pomul de Craciun. La fel au ales sa procedeze și politicienii romani, care au avut adevarate batai de cap din cauza lui. Au fost scene de tot rasul la Palatul Parlamentului.…

- FOTO VIDEO| Bradul IMENS pentru Targul de Craciun din Alba Iulia a ajuns in oraș: Cați metri masoara acesta și cand va fi instalat complet Bradul IMENS pentru Targul de Craciun din Alba Iulia a ajuns in oraș: Cați metri masoara acesta și cand va fi instalat complet Bradul care va fi instalat la Targul…

- Sarbatorile de Craciun vor fi simțite și la Chișinau. Primaria orașului va amenaja tradițional Targul de Craciun in centrul Capitalei, dar și in alte sectoare, a dat asigurari edilul Ion Ceban.

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi. SC Servicii Publice SA Iasi (SPI) urmeaza sa monteze in municipiu brazi de diferite dimensiuni in centre de cartiere si locuri publice, dar si brazi mai mici pentru diferite institutii de invatamant. „Am achizitionat in total in jur de 800-900 de…

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi in municipiul Suceava, unde, pe langa instalațiile ornamentale care au fost deja amplasate pe artera principala, in parcul de langa Policlinica și pe esplanada, a fost adus miercuri seara și bradul de Craciun.Pe langa montarea sa in locul ...