- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a afirmat marți seara, la Digi24, ca masțile de protecție folosite ar trebui sa ajunga in gunoiul selectiv, pentru ca ele sunt deșeuri medicale și trebuie neaparat sa fie neutralizate. In lipsa unor spații destinate deșeurilor infecțioase, așa cum se intampla in spitale…

- Potrivit ministrului mediului deșeurile medicale neutralizate „ca la carte” sunt deșeurile periculoase din spitale, insa cum oamenii nu iși pot duce maștile de protecție in locațiile unde sunt arse produsele medicale, singura soluție ramane tomberonul.

- Fotografiile facute la diferența de 24 de ore in centrul Bucureștiului arata cum oamenii și-au schimbat imediat „portul”. Sambata, 15 mai 2021 este prima zi in care nu mai este obligatorie purtarea maștii de protecție pe strada. In București, de la primele ore ale dimineții, 9 din 10 cetațeni puteau…

- Patriarhul Moscovei și al intregii Rusii, Kiril, a purtat o masca de protecție in cadrul primei reuniuni sinodale din acest an. Site-ul de știri Open Media a raportat ca este pentru prima data cand patriarhul Kiril este vazut purtand masca de protecție in public. La debutul pandemiei Covid-19, patriarhul…

- Scene șocante au fost surprinse pe o strada din Vaslui, imediat dupa un protest spontan anti-restricții. Un barbat care nu purta masca de protecție a facut scandal uriaș in fața polițiștilor. Oamenii legii l-au percheziționat pe individ, iar mai apoi i-au dat și amenda. Barbatul a participat la un protest…