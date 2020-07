Unde te poți testa pentru a afla dacă ai COVID-19. Lista centrelor de testare Odata cu creșterea numarului de imbolnaviri cu COVID-19 , s-a marit și numarul cererilor care vor sa-și faca testul pentru depistarea noului coronavirus. Centrele de testare au fost luate cu asalt in ultimele zile, iar solicitarile au fost atat de multe, incat cei care fac testele sunt nevoiți sa lucreze in ture. Ministerul Sanatații a facut poublica lista celor 113 centre acreditate de testare pentru depistarea SARS-CoV-2. Saptamana viitoare, alte laboratoare vor fi adaugate pe lista. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

