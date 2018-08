Unde suntem. Schiţe pentru o analiză I. Capitalism, globalizare, false perceptii si propaganda - La 1820, 84- din populatia lumii traia in saracie extrema (avea conditii de viata pe care azi le calificam fara rezerve ca fiind specifice saraciei extreme). Astazi, prin contrast, mai putin de 10- din populatia lumii traieste in saracie extrema. In 1981, 44- din populatia lumii traia in saracie absoluta (definita de Banca Mondiala ca supravietuire cu mai putin de 1,9 dolari pe zi la paritatea puterii de cumpa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

