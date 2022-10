Unde sunt utile aerotermele industriale și care sunt criteriile pe baza cărora le poți alege? Incalzirea spațiilor semi-acoperite și a celor industriale poate fi destul de dificila daca nu alegi soluția optima. In cele mai multe dintre cazuri, cea mai buna soluție este sa optezi pentru aeroterme industriale. Acestea pot fi utilizate in hale industriale, piețe semi-acoperite, depozite, birouri cu suprafețe mari, corturi pentru evenimente și altele. Aceste spații au nevoie de sisteme de incalzire speciale și eficiente, avand in vedere caracteristicile lor, pentru ca toate activitațile sa se desfașoare in cele mai bune condiții. Dupa ce ți-am prezentat soluția, dorim sa iți menționam… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Izolarea termica a mansardei limiteaza pierderile de caldura din locuința, te ajuta sa menții o temperatura ambientala constanta și sa faci economii la incalzirea casei iarna sau la racirea acesteia in timpul verii. Afla care sunt materialele recomandate și descopera 3 sfaturi pentru o termoizolare…

- Ultimul care l-a analizat pe David a fost Cesar Cielo, cel mai mare inotator din istoria Braziliei, al carui record la 100 de metri liber a fost doborat dupa 13 ani de sportivul de la CS Dinamo. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Atunci cand ai la indemana produsele potrivite, cu siguranța poți obține un gust bun al cafelei. Cafeaua este una dintre cele mai populare bauturi din lume și toate variantele sale sunt preferate de intreaga populație. Modul in care poate fi preparata cafeaua este diferit, insa cu toții ne dorim același…

- Munca in ateliere industriale presupune riscuri sporite pentru lucratori. Pentru a se proteja in mod corespunzator, ei primesc o instruire detaliata referitoare la modul in care isi desfasoara activitatea si, in paralel, sunt echipati corespunzator, cu combinezoane de lucru. Acest tip de echipamente…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez este foarte preocupat de incalzirea globala, dar și de economisirea, printre altele, de curent electric. In acest sens, la o conferința de presa, Sanchez le-a spus reporterilor: „Aș dori sa observați ca nu port cravata. Nu e o alegere casual, ci una care vizeaza promovarea…

- Lucrarile la Cazinoul din Constanta au fost demarate oficial la data de 15 ianuarie 2020, primele trei luni fiind destinate fazei de proiectare. De circa doi ani, Cazinoul din Constanta, monument arhitectural de importanta nationala, a inceput sa respire din nou, odata cu schelele ce l au invaluit spre…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.094 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 2.390 mai putine fata de ziua anterioara. 780 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa…

- DOCUMENT: Bursele școlare vor fi majorate. Care va fi suma minima alocata pe fiecare tip de bursa și modul in care se cumuleaza Autoritațile pregatesc o noua grila de acordare a burselor penru elevi, odata cu schimbarea Legii Educației. Cele mai mari burse vor fi cele pentru excelența olimpica internaționala,…