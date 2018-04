Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 80 de imigranți incercau sa iasa din Romania inchiși intr-un TIR. Cele 79 de persoane, cetațeni din iranieni, irakieni, sirieni, turci și chinezi au fost descoperiți, vineri dimineața, de polițiștii de frontiera la Vama Borș. Intr-un comunicat transmis de Poliția de Frontieria, se arata ca șoferul…

- Trei drumuri județene și doua comunale sunt inchise din cauza inundațiilor in județul Covasna. Poliția le recomanda șoferilor sa evite deplasarile in zonele in care apele s-au revarsat. Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a anunțat ca sunt inchise traficului rutier urmatoarele drumuri: DJ 131…

- Un barbat de 32 de ani, care a fost dat disparut de cateva zile, a fost gasit mort in albia unui parau din localitatea brasoveana Parau. Cadavrul barbatului a fost gasit duminica seara, in jurul orei 17.00, de niste localnici care au anuntat imediat Politia. „In urma activitatilor de cautare intreprinse…

- In aceasta saptamana, Politia Rutiera Alba a amendat peste 700 de soferi si pietoni. 42 de soferi au ramas fara permisele de conducere, pentru viteza, neacordare de prioritate sau alte abateri. Politistii continua sa monitorizeze traficul, pentru siguranta rutiera, si in weekend. Amplasarea radarelor…

- Traficul rutier a revenit la normal, joi seara, pe Drumul National 1, in Hula Bradului, unde fusese restrictionat pe un sens, din cauza unei tamponari, a anuntat Politia. Un autotren s-a tamponat cu un autoturism, fara a fi victime in urma impactului, conform Agerpres.Politistii aflati la…

- Politistii aradeni au anuntat ca in data de 14 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din Curtici și nu s-a mai intors, Gheorghe- Ionel Novac, de 20 de ani. Tanarul are urmatoarele semnalmente: 1,65 m., 60 de kg., par negru, ochi caprui. La momentul dispariției acesta purta geaca de culoare alba…

- Politistii atentioneaza soferii sa manifeste prudenta la volan, in contextul conditiilor meteo nefavorabile. Oamenii legii reamintesc drumurile inchise pe perioada sezonului rece si cum se circula in tara. Pentru a nu fi implicati in accidente rutiere, Politia recomanda soferilor sa nu porneasca la…

- Politistii din Alba continua sa supravegheze traficul rutier pentru prevenirea accidentelor si siguranta circulatiei. Soferii sunt atentionati sa respecte regulile si sa conduca prudent pentru a evita evenimentele nedorite. Li se recomanda sa adapteze viteza la conditiile de carosabil si trafic, sa…