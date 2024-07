Unde sunt măririle spectaculoase de pensii? ŞOC pentru români după ce au aflat cu cât le-a crescut „leafa” Romanii care primesc pensia minima se afla intr-o situație precara, fiind nevoiți sa se descurce cu doar 1.281 lei, dupa, indexarea de la inceputul anului. Potrivit Casei Naționale de Pensii, pensia medie din sistemul public a ajuns in luna iunie la 2.250 lei și a crescut cu doar un leu fața de luna precedenta. Deciziile […] The post Unde sunt maririle spectaculoase de pensii? SOC pentru romani dupa ce au aflat cu cat le-a crescut „leafa” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

