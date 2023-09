Stiri pe aceeasi tema

- Etnicii armeni iși varsa frustrarea fața de incercarile eșuate ale UE de a media in criza umanitara in creștere din enclava Nagorno-Karabah, in condițiile in care mai mult de jumatate dintre locuitorii teritoriului par sa fi parasit deja țara.

- Fortele etnicilor armeni din Nagorno-Karabah au capitulat! Trupele ruse de mentinere a pacii au preluat controlulFortele etnicilor armeni din provincia azera cu populatie majoritar armeana Nagorno-Karabah au inceput predarea armelor catre contingentul rus de mentinere a pacii stationat in aceasta…

- Confruntarile armate s-au soldat cu circa 200 de morti si 400 de raniti, potrivit separatistilor armeni. Acordul de incetare a focului prevede in special dezarmarea si dizolvarea formatiunile armate armene.

- Soldatii azeri au incercuit vineri Stepanakert, 'capitala' regiunii separatiste Nagorno-Karabah, locuita de o majoritate de etnici armeni, iar populatia "s-a ascuns in pivnite" de teama "masacrelor", a declarat pentru AFP la Erevan o purtatoare de cuvant a autoritatilor din enclava, conform Agerpres."Situatia…

- Soldatii azeri au incercuit vineri Stepanakert, capitala regiunii separatiste Nagorno-Karabah, locuita in mare parte de etnici armeni, iar populatia „s-a ascuns in pivnite” de teama unui masacru.

- Etnicii armeni din regiunea azera separatista Nagorno-Karabah au anunțat ca accepta o propunere de armistițiu formulata de ruși, miercuri, la 24 de ore dupa ce Azerbaidjanul a inceput o ofensiva pentru a prelua controlul asupra enclavei, relateaza Reuters.

- Azerbaidjanul trebuie sa inceteze ”imediat” operatiunea sa militara in enclava disputata Nagorno-Karabah , a declarat marti presedintele Consiliului European (CE), Charles Michel, informeaza Agerpres . ”Actiunile militare ale Azerbaidjanului trebuie sa inceteze imediat, pentru a permite un dialog veritabil…

