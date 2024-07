Unde sunt firmele românești? Armata turcă ne securizează pe bani mulți frontiera maritimă Havelsan, o companie care ofera soluții pentru sistemul de supraveghere a frontierelor din industria de aparare din Turcia, a caștigat o licitație pentru securitatea frontierei maritime din partea Ministerului Afacerilor Interne din Romania. O informație recenta a fost trecuta cu vederea și anume ca o firma care este deținuta de Fundația Forțelor Armatei Turciei […] The post Unde sunt firmele romanești? Armata turca ne securizeaza pe bani mulți frontiera maritima appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O vacanța de vis pentru o familie din Romania s-a transformat intr-o tragedie sfașietoare in provincia Alanya, cand Constantin Butnarescu, in varsta de 32 de ani, a fost pierdut intr-un accident grav de mașina. Impreuna cu soția sa, Alina, in varsta de 29 de ani, și fiica lor de 4 ani, cei trei se aflau…

- A doua etapa a grupelor de la Euro 2024 se incheie sambata, cu trei meciuri programate, printre care și partida dintre Belgia și Romania. De asemenea, joaca și Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Programul zilei de sambata: Grupa F: Georgia – Cehia, ora 16.00 Turcia – Portugalia, ora 19.00 Grupa E: Belgia…

- Verificarile la granițele Romaniei s-au intensificat odata cu instalarea unor echipamente ultra-moderne in multe puncte de trecere a frontierei. Grație celor mai noi tehnologii, fiecare detaliu va fi scanat cu meticulozitate. Doua scannere noi au fost deja puse in funcțiune la Biroul Vamal Albița. Marți,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat astazi planurile Guvernului de a plafona adaosurile comerciale pentru toate alimentele produse in Romania, intr-o intervenție la B1 Tv. Conform declarațiilor sale, proiectul de lege este aproape finalizat și ar putea fi aprobat in aproximativ o luna. Florin…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca a fost aprobata plafonarea adaosului pentru alimentele romanești. Astfel, sunt vizate toate alimentele de baza produse in Romania. Ordonanța va fi gata in doar cateva zile, dar nu se știe perioada de valabilitate a acesteia. Adaosul comercial va fi…

- Se reiau exporturi le si tranzitul cu carne si animale vii in Turcia, a anuntat Marcel Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, marti la Ankara, o decizie cu impact pentru fermieri i romani si anume: se reiau exporturile si tranzitul cu acarne si animale vii in Turcia. Seful Executivului a spus…

- In lumea cinematografiei internaționale, Festivalul de Film de la Cannes este considerat unul dintre cele mai prestigioase evenimente, unde filmele sunt supuse unei atenții deosebite și sunt apreciate pentru calitatea și originalitatea lor. Anul acesta, Romania se remarca prin prezența a doua filme…

- Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea…