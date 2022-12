Unde sunt cele mai mari salarii din România. Iată oraşele în care se câştigă cei mai mulţi bani! Capitala ramane orasul in care se castiga cel mai bine din salariu, in Romania, dar Cluj-Napoca vine tare din urma. Un angajat din Bucuresti are un salariu mediu net de peste 5.200 de lei, iar in Cluj salariile au ajuns aproape de 4.800 de lei net. Cel mai mult au crescut salariile din Salaj, cu […] The post Unde sunt cele mai mari salarii din Romania. Iata orasele in care se castiga cei mai multi bani! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

