Unde sunt banii părinților? Aproape 84 milioane de lei din meditații, declarați la FISC Suma de 84 milioane reprezinta doar varful iceberg-ului din industria meditațiilor. Doar 7.900 de profesori au declarant la ANAF ca au realizat venituri din meditații in valoare cumulata de 83,7 milioane de lei, in anul calendaristic 2021. Totuși, venitul net declarat de profesori la ANAF e cu 58% mai mare decat cel declarat in anul 2018. Parinții care au platit zeci de mii de lei pe meditații din bani lor fiscalizați știu foarte bine ca in cele mai multe cazuri nu au primit chitanțe in schimbul sumelor date. Cele mari venituri nete declarate de profesori din meditații au fost realizate in București… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

