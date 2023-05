Unde stochează creierul toate amintirile? Creierul uman continua sa fascineze, chiar și dupa atata timp. Capacitațile creierului de a procesa informația ne permit sa invațam și sa ținem minte toate experiențele. Dar cum anume se formeaza memoria și unde se afla aceasta in creier? Deși neurologii au identificat diferite regiuni ale creierului in care sunt stocate amintirile, cum ar fi hipocampul din mijlocul creierului, neocortexul din stratul superior al organului și cerebelul de la baza craniului, ei nu au identificat inca structurile moleculare specifice din aceste zone implicate in memorie și invațare. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

