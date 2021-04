Unde slujesc, astazi, inaltii ierarhi ai Dobrogei

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemic, slujba de Inviere a fost „ingaduita” de autoritati pana la ora 2. In consecința, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, afirma ca va tine slujba de Inviere si ritualul care o urmeaza si dupa ora 2, contrar restrictiilor impuse de autoritatile centrale. Iata cateva declaratii facute…

- La 9 martie Biserica Ortodoxa ii cinsteste pe Sfintii 40 de Mucenici din Sevastia.Cu acest prilej, astazi, de la ora 09.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la manastirea Vacarestii Noi, care isi cinsteste ocrotitorii. Totodata, Prea Sfintitul Parinte Visarion, Episcopul…

- La 28 februarie Biserica Ortodoxa Romana ii cinsteste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, astazi, de la ora 08.15, va savarsi Sfanta Liturghie la manastirea "Sf. Ioan Casian", din apropierea localitatii Targusor, judetul Constanta,…

- IPS Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a scandalizat credincioșii ortodocși, cand a decis sa le interzica preoților fara experiența sa mai boteze singuri, ci doar in prezența unui coleg cu experiența. Ierarhul argeșean a uimit și teologii cand a afirmat ca Taina Sfantului Botez trebuie…

- Dacian Cioloș, președintele PLUS, a declarat ca iși dorește impozitarea tuturor veniturilor cultelor, dupa ce, in mandatul sau de premier, in 2016, nu a acordat niciun leu pentru cele 18 culte oficial recunoscute in Romania. Florin Cițu a decis sa aloce, de la buget, 28 de milioane de lei,…

- Luni, 2 februarie, Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Mucenic Trifon, ocrotitorul campurilor si al livezilor. De la ora 6.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba de sfintire mica a apei Aghiasma Mica , urmata de Rugaciunile Sfantului Trifon si de Sfanta Liturghie. Luni, 2…

- La 30 ianuarie, Biserica Ortodoxa ii cinsteste pe Sfintii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Potrivit unei postari a Arhiepiscopiei Tomisului, cu acest prilej, IPS Teodosie va avea urmatorul program: de la ora 08.30, va oficia Sfanta Liturghie la biserica "Sfintii Trei…

- In fiecare an, la data de 25 ianuarie, cand Biserica Ortodoxa cinsteste pe Sfantul Grigorie Teologul, parohia din municipiul Galați care-l are ca ocrotitor isi sarbatoreste hramul. Programul liturgic si misionar a inceput in seara zilei de 24 ianuarie cand a fost savarsita slujba Vecerniei…