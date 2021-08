Stiri pe aceeasi tema

- Toate programarile pentru carțile electronice de identitate au fost epuizate in Cluj-Napoca pentru urmatoarele 30 de zile. Daca proiectul pilot merge bine, din 1 octombrie se va putea deschide și un al doilea...

- Noul card electronic de identitate, care va inlocui treptat actuala carte de identitate, este in teste la Cluj pentru urmatoarele șase luni iar ulterior, pana la sfarșitul anului viitor, toate serviciile de evidența a populației din țara vor putea emite aceste carduri. Buletinul electronic va fi…

- Noul card electronic de identitate, care va inlocui treptat actuala carte de identitate, este in teste la Cluj pentru urmatoarele șase luni iar ulterior, pana la sfarșitul anului viitor, toate serviciile de evidența a populației din țara vor putea emite aceste carduri. Buletinul electronic va fi o cheie…

- In urma cu aproximativ 2 saptamani, Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege care prevede posibilitatea eliberarii carților de identitate prevazute cu CIP, iar... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primele carți de identitate electronice au fost lansate astazi la Cluj-Napoca. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a participat la lansarea unui proiect-pilot ce promite implementarea a aproximativ 5.000 de astfel de carți de identitate pana la sfarșitul anului.

- Noile buletine cu cip, emise din aceasta luna. Includ amprente, imaginea faciala si ne pot scapa de mersul la ghișeu De luna aceasta, Romania incepe sa emita si carti de identitate electronice. Noile documente vor avea dimensiunea unui card bancar si pot stoca datele biometrice ale posesorului. Noul…

- „Cluj-Napoca a devenit un adevarat Silicon Valley de România. Carțile de identitate electronice au dus orașul la un nivel superior din administrație în beneficiul comunitații. Un semnal pentru cetațeni, de modernizare și aliniere la tendințele din…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca, luni, se da startul emiterii cartii de identitate electronica, in cadrul unui proiect-pilot pentru care a fost ales municipiul Cluj-Napoca. "Suntem astazi in fata unui moment crucial pentru ceea ce inseamna atat parcursul institutional…