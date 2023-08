Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea se bucura de increderea unui procent covarșitor in randul romaniloc cu drept de vot. O arata un sondaj INSOMAR dat publicitații astazi. Potrivit sondajului, Gabriela Firea se afla in topul increderii romanilor. Daca ar candida ca independent pentru funcția de primar general, ar obține…

- Dragnea a vorbit și despre cum au reușit oamenii lui George Simion sa stranga voturi importante. „Faptul ca un partid sau un om pe canalele de social media iși spune niște pareri incearca sa convinga oamenii sa voteze cu el sau cu partidul respectiv unde se incadreaza ei și considera ca incalca ordinea…

- Vacanța de lux in Saint-Tropez! Cat costa sa petreci intr-unul dintre cele mai exclusiviste locuri de pe glob? Lidia Buble impartașește momentele de neuitat de acoolo pe o rețea de socializare.

- Ioana Nastase este greu de mulțumit, iar asta nu o spunem noi, ci drept dovada sunt imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania. Soția lui Ilie Nastase "nu se arunca" la cumparaturi și este destul de pretențioasa. Iata imaginile!

- Aproximativ 39% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara iar dintre cei care o vor face, peste 73% iși vor petrece vacanța de vara in Romania, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

- Dupa o nunta ca in povești, care a inspirat multe cupluri din Romania, Smiley și Gina Pistol au plecat in luna de miere. S-au bucurat din plin de zilele petrecute in doi, dar au avut parte și de peripeții!

- In luna august a anului trecut, George Simion și soția lui, Ilinca, au decis sa se casatoreasca. De atunci și pana acum, cei doi indragostiți au avut parte de o mulțime de momente frumoase. Imediat dupa marele eveniment de nunta cei doi au decis sa plece in luna de miere la Sapanța, județul Maramureș.…

- Anda Adam este o soție perfecta! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins dovada clara ca se ințelege de minune cu prietenii partenerului ei. Artista radiaza de fericire atunci cand e in preajma lui Yosif Mohaci.