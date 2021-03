„A7 este principalul proiect. Ministrul Transporturilor m-a asigurat ca proiectele sunt mature si ca putem avea gata tronsoanele din A7 pana in august 2026, data-limita", a declarat ieri ministrul Cristian Ghinea (FOTO). Autostrada A7 are patru tronsoane, iar, pentru fiecare dintre acestea, studiile tehnice vor fi gata in acest an. O noutate fata de prima varianta a PNRR consta in faptul ca Guvernul nu va mai include sume pe fiecare proiect de infrastructura, (...)