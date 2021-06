Unde se vor antrena și se vor caza echipele care vor juca la București, în cadrul Euro 2020 Daca vrei sa obții autografe de la jucatorii echipelor naționale care vor disputa meciurile din cadrul Campionatului European la București sau daca dorești sa ii urmarești la antrenamente, trebuie sa știi ca echipele care vor juca in Capitala meciurile din faza grupelor au adoptat strategii diferite in privința cazarii și a terenurilor de antrenament, potrivit FRF. Astfel, Austria va folosi ca teren de antrenament stadionul Arcul de Triumf și se va caza la Hotel Sheraton.Echipa Austriei nu iși va stabili baza de cantonament la București (ramanand, probabil, acasa intre meciurile din grupa), astfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

