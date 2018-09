Stiri pe aceeasi tema

- Liga Națiunilor, prima etapa. Program și rezultate. Germania – Franța, capul de afiș din grupa 1 din Seria A. Programul meciurilor din prima etapa a Ligii Natiunilor: Seria A Grupa 1: Germania, Franta, Olanda Joi, 6 septembrie Germania – Franta (ora 21,45) Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda Sambata,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 2.309 locuri de munca vacante pentru muncitorii romani, cele mai multe in Spania, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit sursei…

- Vanzarile de mașini electrice și plug-in hybrid au ajuns la 195.000 de unitați in Europa in prima jumatate a anului, in creștere puternica cu 42% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Pe baza acestor rezultate, numarul de mașini electrice și plug-in hybrid inmatriculate in Europa a depașit…

- Potrivit ministrului Rovana Plumb, Romania a absorbit fonduri europene in valoare de aproximativ 5,8 miliarde de euro pana in prezent, adica 19% din totalul alocat. Astfel, țara noastra se situeaza pe locul 18 in UE, la egalitate cu Bulgaria, Ungaria și Belgia, care au atras și ele circa 19% din totalul…

- Documentarul despre comunism și percepția acestuia in era post-revoluționara impletește genul experimental și animația cu imagini de arhiva și filmari contemporane, filmul redand efectele personale ale totalitarismului, firul narativ fiind construit din dialogul imaginat intre tanara regizoare și bunicul…

- In Romania, consumul individual efectiv, indicator care arata bunastarea gospodariilor, masurat in functie de standardele puterii de cumparare, este de 68% din media europeana. Mai rau decat Romania sunt plasate Ungaria, Croatia si Bulgaria, a informat Eurostat.