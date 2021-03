Unde se vede Papa Francisc murind

Intr-un interviu acordat jurnalistului si medicului argentinian Nelson Castro la Vatican, Papa Francisc spune ca se gandeste la moarte, dar nu se teme de ea. Interviul a fost acordat in februarie 2019 și figureaza acum intr-o carte. Papa Francisc se vede murind la Roma, inca suveran pontif, fara sa se intoarca sa traiasca in Argentina natala, potrivit interviului retranscris in cartea “Sanatatea papilor. Medic, complot si credinta. De la Leon XIII la Francisc”, a fost lansata pe 1 martie in Argentina. Fragmente din carte au fost publicate recent in cotidianul argentinian La Nacion . Intrebat…