Unde se va prăbuși racheta chineză scăpată de sub control Ramașițele celei mai mari rachete chinezești urmeaza sa reintre in atmosfera in prima parte a zilei de duminica, potrivit unui centru de cercetare spațiala ce este finanțat de guvernul Statelor Unite, transmite Reuters. Racheta Long March 5B a fost lansata pe 29 aprilie de la baza aerospațiala din Wenchang, aceasta transportand modulul Tianhe care va deveni spațiul de locuit al viitoarei spații stațiale a Chinei. Traiectoria sa este scapata de sub control, nu din cauza unei avarii sau a unui incident inexplicabil, ci din cauza faptului ca proiectanții sai au planificat de la inceput ca intoarcerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

