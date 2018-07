Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a dezvaluit ca s-a ințeles cu patronul Astrei, Ioan Niculae, pentru transferul lui Denis Alibec. Suma este de un milion de euro, insa fotbalistul așteapta salvarea de la o formație din Liga 1 participanta in cupele europene, cel mai probabil CFR Cluj. "La ora asta am suta la suta un milion…

- Exclus din lot de FCSB și dorit de Marius Șumudica in Arabia Saudita, la Al Shabab, Denis Alibec, 27 de ani, a fost ofertat de o echipa din Liga 1. Ioan Niculae, patronul Astrei, a spus ca și l-a dorit inapoi pe atacantul care a fost decisiv la titlul din 2015, dar acesta l-a refuzat pentru a se duce…

- Gigi Becali cauta un atacant de la finalul sezonului, dar cu cateva zile inainte de startul noului sezon, FCSB ii are doar pe Harlem Gnohere și pe Denis Alibec, care momentan este exclus din lot. FCSB a fost la un pas sa il transfere camerunezul Anatole Abang, 21 de ani, dar cumpararea atacantului de…

- Nemec l-a refuzat pe Becali: ”Am o oferta de la Steaua, dar nu merg acolo!”. Incredibilul motiv pentru care s-a renunțat la Abang. FCSB i-a luat pentru sezonul viitor pe Olimpiu Moruțan (de la FC Botoșani) și pe albanezul Kamer Qaka (CSM Poli Iași). De asemenea, vor reveni Daniel Benzar, William De…

- Rapidist pur-sange, Sumi nu va colabora niciodata cu Becali la FCSB, din respect pentru suflarea giulesteana. Desi in presa s-a vorbit despre fostul antrenor al lui Kayserispor ca despre un posibil inlocuitor al lui Dica, in conditiile in care acesta din urma e o dezamagire totala ca tehnician, nimic…

- Șumudica are o oferta de la Bursaspor. Il vrea și pe Alibec alaturi de el. Marius Șumudica a anunțat ca vrea sa continue in Turcia, de unde are noi oferte. Telekomsport.ro a anunțat ca fostul tehnician al Astrei este aproape sa parafeze o ințelegere cu Bursaspor, fosta campioana a Turciei. Șumudica…

- Duminica se va alege campioana Romaniei dintre CFR Cluj și FCSB. Ardelenii vor infrunta Viitorul lui Hagi, iar FCSB va da piept cu Astra. Helmuth Duckadam, președintele de imagine al roș-albaștrilor, spune ca echipa lui Hagi trebuie sa caștige, nu neaparat pentru a o ajuta pe FCSB, ci pentru a se ajuta…

- Gigi Becali a declarat ca ii va da afara pe Denis Alibec si pe Constantin Budescu daca FCSB nu va castiga titlul in acest sezon. Pe "lista neagra" vor intra si alti fotbalisti, vizati fiind cei cu salarii mari. "Daca nu castigam campionatul, luam masuri. La revedere cu jucatorii cu salarii…