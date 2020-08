Unde se termină Universul Scenarii apocaliptice s-au facut dintotdeauna, cu precadere anul acesta. Pentru cosmologul Katie Mack, ințelegerea faptului ca modalitațile prin care Universul ar putea muri ii ofera un sentiment de confort și conexiune cu tot ce este in jurul ei. Mack, un cercetator la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, a declarat pentru BBC News ca studierea modurilor in care Universul s-ar putea termin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

