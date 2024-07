Unde se scurg ideile lui Nebunu? CIUDANOVITA – Primarul comunei Ciudanovita, Constantin Nebunu, le promite cetatenilor din fosta localitate miniera o canalizare de 3 milioane de euro! Canalizarea este o prioritate pentru edilul comunei. Proiectul e finantat prin Programul „Anghel Saligny“, iar fondul total este de 3 milioane de euro. „Lucrarile incep in toamna, iar termenul de finalizare, speram noi, ca o sa fie anul viitor in vara.“, a declarat primarul. Administrația locala din Ciudanovița investește si in reabilitarea Scolii gimnaziale din Ciudanovița. 1,5 milioane de lei vor fi alocați in acest scop, iar proiectul se afla… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RUSCA MONTANA – Asta ne-a declarat Sergiu Adrian Toma, primarul din tinutul cu marmura, cand l-am intrebat despre lucrarile la infastructura din comuna! Administrația locala are in vedere mai multe proiecte ambițioase pentru dezvoltarea infrastructurii și a comunitații. Printre cele mai importante se…

- RAMNA – Magdalena-Valeria Ciurea, primarul comunei, are cateva proiecte importante pentru comunitate, finanțate prin diverse programe guvernamentale și europene! Primarul Ciurea a declarat ca, prin programul ”Anghel Saligny”, se dorește realizarea canalizarii in comuna. In prezent, toate țevile au fost…

- SACU – Nicolae Daminescu, primarul comunei, ne-a vorbit despre un proiect de modernizare a tuturor strazilor din comuna, finantat prin Programul “Anghel Saligny”, proiect aflat in faza de evaluare! „Daca nu vor exista contestații, lucrarile vor putea incepe la 1 august!“, a precizat primarul. Cinci…

- SICHEVITA – Asta ne-a declarat primarul Ilie Jurca atunci cand l-am intrebat despre baza sportiva din comuna, care se confrunta cu intarzieri semnificative și la care o firma lucreaza de trei ani! „Nu vin la lucru, au facut lucrari neconforme. O sa le fac plangere penala!“, a menționat Jurca. Totodata,…

- DOGNECEA – Primarul comunei Dognecea, Remus Rof, a anunțat ca proiectele menite sa imbunatațeasca infrastructura și calitatea vieții locuitorilor incepute acum doi ani continua. Aceste inițiative sunt finanțate atat prin Programul “Anghel Saligny”, cat și prin fonduri europene! In cadrul Programului…

- MARGA – Asta ne-a spus primarul Nicolae Beg cand ne-a vorbit de construcția unei noi cladiri pentru primarie, finanțata de Compania Naționala de Investiții (CNI), cu un fond total de 3,2 milioane de lei! Lucrarile la noua primarie au inceput in februarie anul acesta și sunt programate sa fie finalizate…

- Dupa introducerea retelei de alimentare cu apa in comuna Sopot, urmatorul proiect de mare anvergura pe lista primariei este aducerea gazelor. Infiintarea retelei de gaze aduce un avantaj locuitorilor de aici, intrucat magistrala va trece exact prin Sopot. Catalin Traistaru, primarul comunei, precizeaza…

- Primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, și-a depus oficial candidatura pentru un nou mandat. Totodata el a depus și lista de consilieri loccali ai PNL Campulung Moldovenesc. ”Cu 29 de proiecte in curs de implementare finanțate prin PNRR, POR, POIM, Programul ”Anghel Saligny, Compania…