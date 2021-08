Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu in Constanta Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, un incendiu a izbucnit la o fabrica de mobila, situata pe strada Spiru Haret.Misiunea este in dinamica. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Nr. 893964 din 29 iunie 2021 ACCIDENT RUTIER PE TRECEREA DE PIETONI In data de 28 iunie 2021, in jurul orei 14:24, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Tecuci, s a produs un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Un barbat in varsta de 53 ani, din municipiul Tecuci, in…

- Clujenii sunt puși pe petrecere și nu mai vor ca programul cluburilor sa se incheie la miezul nopții. La After Eight au fost strigate și probleme.Sambata seara, oamenii de ordine de la After Eight au oprit muzica și petrecerea s-a incheiat, dar oamenii au facut scandal in fața clubului. Intre petrecareți…

- Șoferii clujeni au de a face cu un trafic infernal pe strada Fabricii din cartierul Maraști. Joi, 10 iunie, se circula bara la bara. Șoferul care a publicat fotografia, atașata articolului, a spus ca pentru a circula cu mașina 500…

- Nr. 893946 din 10 iunie 2021 EVENIMENTE RUTIERE La data de 9 iunie a.c., in jurul orei 08.50, Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Gheorghe Petrascu, din municipiul Tecuci, soldat cu ranirea unui pieton. Din primele verificari, a rezultat…

- Primarul Clujului, Emil Boc, le cere clujenilor care il vad pe milionarul Sile Pușcaș, pe strada, sa ii ceara sa se gandeasca interesul public, cand blocheaza extinderea strazii la Fabrica de Bere.Sile Pușcaș a retras donația de 2000 de metri patrați, care ar fi putut sa duca la extinderea strazii la…

- Este alerta in nordul județului Galați, unde a fost semnalata prezența unui urs. Este pentru prima data cand ursul este vazut in acele locuri, departe de zona de munte, unde traiește in mod obișnuit. Localnicii au fost avertizați sa evite plimbarile și sa fie vigilenți.

- Un barbat de 33 de ani din Tecuci, judetul Galati, a fost incatusat de politisti dupa ce a facut scandal intr-un restaurant. Acesta loveste cu piciorul masina politiei, in timp ce agentii incercau sa-l imobilizeze.