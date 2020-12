Unde se pot vaccina românii anti-covid. A fost publicată lista centrelor Persoanele care doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19 se pot programa online, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul directiei de asistenta sociala din cadrul consiliilor locale, se arata intr-un ordin aprobat miercuri, prin care au fost stabilite normele privind autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva noului coronavirus, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, documentul aprobat miercuri prevede faptul ca centrele de vaccinare sunt infiintate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

