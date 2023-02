Unde se pot schimba bancnotele rupte sau uzate Bancnotele rupte, uzate sau scoase din circulație se pot schimba gratuit și intr-un timp rapid. Banca Naționala a Romaniei schimba bancnote vechi, uzate, rupte sau din care lipsesc bucați in sediile sale din București, Cluj, Timiș, Dolj, Constanța și Iași. Un prim pas spre schimbarea bancnotelor uzate o reprezinta mersul la unul dintre ghișee speciale. Insa, inlocuirea se poate și prin trimitere prin posta. “Atat in cazul preschimbarii insemnelor monetare care nu mai au putere circulatorie, cat și in cazul schimbului insemnelor monetare uzate sau deteriorate, primite de la populație prin poșta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

