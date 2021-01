Unde se pot imuniza împotriva Covid-19 bucureștenii? Lista centrelor de vaccinare Primarul Capitalei Nicușor Dan a anunțat ca de vineri in București vor fi inființate intre 300 și 350 de puncte de vaccinare. „Am avut cinci spitale care au participat la faza intai, care s-a incheiat. Dintre acestea trei au ramas in faza a doua și, pentru ca trebuie sa predam la un moment dat Arena Naționala, pentru Campionatul European – nu am putut sa continuam acolo – in ședința de Consiliu care va avea loc luni o sa schimbam destinația parțiala a Circului Metropolitan și acolo va fi din partea Primariei Capitalei locație pentru vaccinare. In total cele trei spitale și circul Metropolitan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- A doua campanie de vaccinare anunțata ca demers din 15 ianuarie (data de la care se pot face programari pe platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login), incepe efectiv din 18 ianuarie, potrivit Prefecturii București. Opt centre de vaccinare cu 23 de puncte sunt organizate in Capitala,…

- In urma unei analize efectuate impreuna cu D.S.P. Bucuresti, in prima faza s-a decis organizarea la nivelul capitalei a unui numar de 8 centre cu 23 puncte de vaccinare, organizate in unitațile medicale, dupa cum urmeaza: * Spitalul Clinic Colțea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei…

- Programarea pentru etapa a II-a a vaccinarii impotriva COVID-19 debuteaza vineri, 15 ianuarie, dar procesul de vaccinare va incepe luni, 18 ianuarie. Instituția Prefectului Municipiului București a anunțat joi ca in prima faza vor fi disponibile opt centre cu 23 puncte de vaccinare la nivelul Capitalei.…

- Incepand de vineri, 15 ianuarie, ia startul etapa a II-a a campaniei de vaccinare. Aceasta este dedicata persoanelor de peste 65 de ani, celor care sufera de boli cronice, dar și lucratorilor „care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale”. In categoria de boli cronice se incadreaza urmatoarele…

