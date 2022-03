Stiri pe aceeasi tema

- Administrațiile locale din Slobozia, Fetești și Țandarei sunt solidare cu refugiații ucraineni care sunt nevoiți sa-și paraseasca țara din cauza razboiului provocat de Rusia. In a 6-a zi de la debutul conflictului militar, autoritațile locale din cele 3 orașe ialomițene lanseaza apeluri publice de sprijinire…

- Primaria orasului Intorsura Buzaului a amenajat un centru de donatii pentru persoanele refugiate din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Cei care doresc sa ofere ajutor pentru Ucraina, prin donații, o pot face la: ????Punctul de colectare produse nealimentare de la Casa Armatei din Baia Mare, strada Hortensiei, nr. 1, este deschis in fiecare zi in intervalul orar 11:00-18:00. ????In acest centru se pot aduce: haine, paturi, saci de dormit,…

- Autoritațile din Palatul Comunal au lansat un apel catre cetațeni, societatea civila, instituții și agenții economici din municipiul Buzau, pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina prin strangerea de ajutoare umanitare pe care Crucea Roșie le va trasporta catre cei aflați in nevoie. “Pentru a coagula…

- Autoritațile din Palatul Comunal au lansat un apel catre cetațeni, societatea civila, instituții și agenții economici din municipiul Buzau, pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina prin strangerea de ajutoare umanitare. “Pentru a coagula toate inițiativele locale și intențiile dumneavoastra de sprijin,…

- "Uniți pentru Ucraina" este denumirea campaniei umanitare pe care o organizeaza la Campina motocicliștii de la Clubul Happy Street Brotherhood MF, impreuna cu Catalina și Catalin Paraschiv, proprietarii magazinului Chic Boutique.

- Municipalitatea face apel umanitar la toți bacauanii pentru a dona: * PRODUSE ALIMENTARE AMBALATE, NEPERISABILE * LENJERII DE PAT, PILOTE, PATURI, PERNE * CONSUMABILE * JUCARII De luni pana joi, intre orele 8:00 – 16:00 vor fi deschise urmatoarele centre: Direcția de asistenta sociala Bacau, str. Ștefan…

- Antreprenorul sucevean, Ștefan Mandachi, sare in ajutorul refugiaților ucraineni care vin in Suceava. Acesta le asigura o masa calda la restaurantul sau și cazare gratuita la hotel. Mai mult decat atat, sunt primiți și refugiații cu animale de companie. „La hotelul nostru din Suceava am cazat gratuit…