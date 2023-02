Unde se pot dona ajutoare pentru cei afectați de cutremurele din Turcia? Romanii pot sa-i ajute pe turcii afectați de cutremur. Acest lucru este posibil datorita campaniei de ajutorare organizata pentru a sprijini locuitorii din zonele afectate de cutremur. Ambasada Republicii Turcia in colaborare cu TIAD (Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din Romania) s-a mobilizat pentru a veni in intampinarea nevoilor celor afectați de cutremurul din sudul Turciei din data de 06.02.2023 prin strangerea de fonduri și obiecte de prim-ajutor, care vor fi donate Autoritații pentru Mangamentul Dezastrelor Naturale, astfel: București:Aprodex Masini SRL (Titan Masini de Precizie)Bulevardul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

