- In Ședința Extraordinara a C.J.S.U. Bacau din 22 decembrie 2020, desfașurata in sistem audio-conferința, a fost reevaluata situația privind incidența cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile in localitațile prevazute in anexa Hotararii C.J.S.U. Bacau nr. 69 din 08.12.2020, in vederea punerii in aplicare…

- Asiguratii pot beneficia, incepand cu data de 1 decembrie, de analize de laborator si alte investigatii medicale paraclinice (inclusiv ecografie, computer tomograf CT sau RMN) pe intreg teritoriul tarii, in baza unui bilet de trimitere eliberat de medici aflati in relatie contractuala cu oricare dintre…

- Conform raportarii de astazi, vineri, 20 noiembrie, a Direcției de Sanatate Publica Bacau, situația epidemiologica in contextul pandemiei, la nivelul județului, arata ca: * 11.462 de persoane au fost confirmate COVID-19, in total, de la inceputul epidemiei (cu 219 cazuri noi, mai mult decat ziua precedenta);…

- Candidatura surpriza la alegerile parlamentare a medicului Bianca Purcarin pune in lumina opțiunea clara a PSD Bacau spre reinnoire, precum și obiectivul de a trimite in Parlament oameni pregatiți și specializați. Dr. Purcarin, prin mainile careia au trecut sute de pacienți Covid-19 de la inceputul…

- “Victoria obținuta in instanța de petenții Horeca, la Bacau, care au reușit sa intoarca decizia inepta data de CJSU, demonstreaza ca in aceste vremuri nu doar covid ucide, ci și incompetența reprezentanților din teritoriu ai guvernului PNL”, a declarat europarlamentarul Dragoș Benea. “Cu habarniștii…

- Administratorii de firme din județ pot depune cererile pentru obținerea de sprijin financiar nerambursabil din partea statului pentru asigurarea capitalului de lucru. Startul se da joi, 22 octombrie, incepand ora 10.00. Inscrierile pot fi facute pana pe 28 octombrie, cu posibilitatea prelungirii termenului,…

- Jandarmii bacauani au desfașurat activitați preventive privind informarea cetațenilor cu privire la adoptarea unor comportamente și atitudini care sa previna situațiile de risc, au purtat discutii libere cu cetațenii, referitoare la respectarea unor reguli de baza in ceea ce privește masurile de prevenire…

- DRAGOȘ BENEA, președintele PSD Bacau: 13 martie 2020: alaturi de colegii mei din conducerea PSD Bacau & CJ lansam inițiativa de amenajare a Spitalului Municipal, astfel incat sa fie create spații necesare preluarii și tratarii pacienților infectați cu Covid19. Sa ne amintim: Autoritațile PNL, in frunte…