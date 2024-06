Se anunța zile foarte calduroase in Capitala, la inceputul acestei saptamani. Doar ca in multe blocuri va fi o problema cu apa calda. Mai exact, se vor face lucrari la reteaua de termoficare, despre care s-a anunțat oficial ca „impun sistarea furnizarii agentului termic pentru apa calda”. Așadar, locuitorii blocurilor din zonele Capitalei in care […] The post Unde se oprește apa calda in București. Lista zonelor in care se vor face lucrarile anunțate de Termoenergetica first appeared on Ziarul National .