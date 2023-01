Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (35 de ani) l-a invins pe Stefanos Tsitsipas (24 de ani) in finala Australian Open 2023 cu 6-3, 7-6, 7-6.???? ???? ???? ???? ???? CHAMPION ???? ???? ???? ???? ???? @DjokerNole has mastered Melbourne for a TENTH time! @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/ZThnTrIXdt…

- Novak Djokovic a declarat sambata ca a fost „emoționat la intrarea pe teren” la revenirea la Australian Open, dupa ce a fost expulzat din aceasta țara in 2022, pentru ca nu era vaccinat impotriva COVID-19. „Am avut emoții cand am pașit pe teren”, a spus Djokovic, Tenismanul sarb Novak Djokovic spune…