- Simona Halep divorteaza de Toni Iuruc, la circa un an de cand s-a casatorit cu jucattoarea de tenis. “Am hotarat de comun acord cu Simona sa ne despartim! Nu mai insistati, este ultima mea iesire publica….De restul se vor ocupa avocatii in cel mai civilizat mod cu putinta. Multumesc de intelegere!”,…

- Aflata in plin divorț de Toni Iuruc (43 de ani), Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) ar planui sa se mute in Franța, pe Coasta de Azur. Simona Halep a disparut complet dupa eliminarea de la US Open. Nu a mai oferit declarații, nu a mai fost vazuta in public și nu a mai postat nimic pe rețelele de socializare.…

- Simona Halep divorțeaza inainte de petrecerea de nunta! La mai puțin de un an de cand s-au casatorit civil, marea tenismena a luat decizia de a se desparți de omul de afaceri. Marea tenismena urma sa imbrace rochia de mireasa pe 13 noiembrie a.c. Simona Halep și Toni Iuruc vor parafa separarea la notariat,…

- Simona Halep a pierdut inca din primul tur de la US Open 2022, in fața unei jucatoare care a ajuns pe tabloul principal din calificari, iar la finalul partidei și-a laudat rivala. Sportiva din Romania a recunoscut ca a fost surprinsa de Daria Snigur și le-a transmis fanilor ca se va pregati mai bine…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va infrunta pe elvetianca Jil Teichmann (25 ani, 21 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In turul al doilea,…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 16 WTA) o va infrunta pe Ana Kalinskaia (Rusia; 23 ani, 71 WTA), in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Washington (SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. Partida este progrmata miercuri,…

- Cand ești unul dintre sportivii de top ai lumii, iți permiți sa porți numai branduri de lux. Simona Halep se incadreaza in aceasta categorie și nu s-a sfiit sa-și etaleze ceasul care costa cat un apartament. Iata prețul exorbitant al bijuteriei pe care jucatoarea de tenis a purtat-o intr-un restaurant…

- Țara noastra se poate mandri cu o jucatoare de tenis care iși face meseria cu drag și spor. Simona Halep s-a calificat astazi, 23 iunie, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, din Germania. Ea a trecut de americanca Amanda Anisimova.