Unde se mai găsește drojdie Numarul cautarilor pe Google pentru drojdie a crescut de 20 de ori in ultima luna, acest produs intrecand cautarile de pe Google pentru laptopuri. In aceasta perioada de criza, bloggerii culinari dau retete pentru paine fara drojdie, anunța MEDIAFAX. Intr-o luna, drojdia a devenit mai interesanta decat un laptop, iar mastile de protectie au depasit iPhone la numarul de cautari de pe Google. Citește și: Sindicaliștii din Poliție il ataca pe Streinu-Cercel: Daca un ‘specialist’ gandea așa „Mastile de fata au ajuns la peste un milon de cautari intr-o luna. De asemenea, am observat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unii furnizori de masti de protectie au scaderi ale vanzarilor in aceasta perioada, ceea ce poate fi considerat un paradox. Explicația este ca spitalele fac licitatii de masti si combinezoane care nu se fac in Romania, spun antreprenorii, anunța MEDIAFAX.Unii producatori de echipamente de…

- Peste 4.000 de cetațeni europeni, au fost repatriați din țari terțe prin intermediul Mecanismului UE de protecție civila, și alte peste 100 de zboruri sunt programate in zilele viitoare, informeaza Comisia Europeana, anunța MEDIAFAX.De la inceputul pandemiei, aproximativ 250.000 de persoane…

- Sabin Sarmaș, președintele Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei, a prezentat, dupa ședința de Guvern de luni, prevederile unei OUG care obliga instituțiile la folosirea documentelor electronice."Se impune obligativitatea folosirii documentelor electronice. Epidemia ne-a demonstrat…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, a anunțat ca, de marți, angajatorii și angajații pot cere plata șomajului tehnic la Ministerul Muncii."S-a reglementat șomajul tehnic. Incepand de maine (n. r marți), angajatorii pot depune cererile la Ministerul Muncii Ceilalți…

- Modelele de teste pentru Evaluarea Nationala si bacalaureat au fost publicate pe site. Baremele de evaluare si de notare vor fi publicate vineri, rolul acestora fiind de autoevaluare si calibrare a modului in care au fost redactate raspunsurile, anunța MEDIAFAX.In contextul suspendarii cursurilor,…

- Pretul mediu pentru inchirierea unui apartament in centrul Capitalei variaza intre 450 si 500 de euro, iar studentii din provincie continua sa plateasca chirie cu toate ca nu locuiesc momentan in Bucuresti, anunța MEDIAFAX.Studentii din provincie nu renunta la apartamentele in care stau cu…

- In Romania, anul trecut a fost cel mai bun din istorie pentru piata de restaurante, care s-a apropiat de 14 mld. lei dupa o crestere de aproape 20% fata de 2018, arata datele oferite de jucatori. In piata, la nivel de 2019, erau circa 15.000 de firme cu 110.000 de salariati, potrivit calculelor ZF,…

- Farmacia cu circuit inchis a Spitalului Militar de Urgența Sibiu a inceput, de luni, sa faca dezinfectat pentru spitale militare din trei județe: Sibiu, Alba și Hunedoara, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții Spitalului Militar de Urgența „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu au anunțat ca de luni au inceput…