Cum uleiul se afla in topul produselor care au suferit cele mai mari scumpiri in ultimul an, este lesne de ințeles de ce romanii stau la cozi imense sa prinda reduceri, așa cum s-a intamplat recent la inaugurarea unui hypermarket Kaufland in Capitala, care a venit cu un preț șoc pe piața: 6,99 lei/litru. Daca ne gandim ca, in general, prețul unui litru de ulei trece de 10 lei, ajungand chiar și pana la 18 lei/litru, in unele cazuri, atunci este clar de ce oamenii s-au aratat dispuși sa piarda ore intregi la rand. La aproape o saptamana de la acel moment, tot la Kaufland gasim o oferta de 38,7…