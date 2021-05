Unde se filmează Asia Express în pandemie Unde se filmeaza Asia Express in pandemie Se pregatește un nou sezon al emisiunii Asia Express de la Antena 1, spre bucuria fanilor acestui reality show. Este vorba despre sezonul 4, dupa un an de pauza forțata in contextul pandemiei. In cel de-al patrulea sezon, concurenții vor parcurge Drumul Imparaților. Acesta cuprinde țari precum Turcia, Georgia și Azerbaidjan. Se pare ca vor mai exista și alte locații surpriza pe traseul concurenților. Ele vor fi insa dezvaluite la momentul potrivit. Regulile raman neschimbate. Concurenții vor trebui sa supraviețuiasca cu un dolar pe zi și sa duca la bun… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

