Unde se duc romanii de 1 Decembrie: vacanta aproape de casa, in statiuni balneo sau la tara Daca in anii trecuti, minivacanta de 1 Decembrie era prilej de bucurie pentru cei care voiau cateva zile departe de casa, acum nici macar aceasta nu mai ofera prea multe optiuni de calatorie, din cauza pandemiei de coronavirus. Ziare.com a discutat cu mai multi specialisti din turism pentru a vedea unde ar mai putea merge romanii in aceasta perioada.





Potrivit consultantului in turism Traian Badulescu, in minivacanta de 1 Decembrie, majoritatea romanilor au optat pentru pensiuni rurale si vile din zone de turism rural si din statiunile montane. Turistii s-au orientat catre Bran-Moieciu,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

