Unde se duc "dinozaurii" politicii romanesti daca nu prind loc in viitorul Parlament O parte dintre actualii parlamentari nu vor mai candida sau nu vor prinde locuri eligibile pe liste la alegerile generale programate pe 6 decembrie 2020. Parlamentari de meserie, Varujan Vosganian, Eugen Nicolicea si Catalin Radulescu sunt o parte din politicienii care in ultimii ani s-au ocupat doar de politica, asa ca apare intrebarea legitima: Ce vor face "dinozaurii" din politica dupa ce isi vor pierde locul in Parlament?





Radulescu, omul de afaceri







Catalin Radulescu a fost dat afara din PSD dupa ce nu a participat la motiunea de cenzura impotriva Guvernului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Mocioalca va ocupa prima poziție pe lista PSD Caras-Severin pentru Senat. Al doilea pe lista este Adrian Torma, recent ales primar la Moldova Noua. Potrivit sursei citate, si lista PSD pentru Camera Deputaților a fost modificata. Prima poziție va fi ocupata de Silviu Hurduzeu, iar a doua…

- Deputatul “Mitraliera” s-a facut ecologist. E locul 1 pentru Camera Deputatilor. Deputatul Catalin Radulescu, zis Mitraliera, exclus din PSD dupa mai multe iesiri necontrolate si declaratii aberante, s-a mutat la Partidul Ecologist Roman. Dupa ce Catalin Gherzan a plecat din partid, Radulescu a ajuns…

- ​Licitația pentru crearea unei platforme digitale cu resurse educaționale deschise la nivel național (biblioteca virtuala) contract finanțat din fonduri UE estimat la peste 182,9 milioane de lei (fara TVA), a fost contestata. O firma cere Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) sa…

- Primul manual nou de clasa a VIII-a care va ajunge la elevi, doar in varianta online momentan, este cel de Limba și Literatura Romana, in timp ce alte șapte manuale se afla inca in etapa de soluționare a contestațiilor. Manualele costa in total peste 34 de milioane de lei. Informația se regasește intr-un…

- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins ca nefondate contestațiile constructorilor din Turcia, China și Italia la licitația pentru tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești (“Autostrada Ford”), caștigata de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa ce, in cursul zilei de ieri a avut o sedinta decisiva la partid si a devenit oficial omul din linia intai a bataliei electorale pentru Pitesti, tot ieri – din postura de presedinte al FC Arges- Cristian Gentea a trait cu o intensitate maxima meciul care a dus echipa din Trivale direct in Liga […]