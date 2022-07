Unde se duc banii românilor? Consultanță pe servicii medicale pentru un spital care nu există Primaria liberala a orașului Ploiești a comis-o din nou. De data aceasta este vorba despre semnarea unui contract de consultanța in managementul serviciilor medicale pentru un spital care nu exista. Firma cu care s-a incheiat contractul figureaza in datele publice cu zero angajați, dar are ”priza” la spitale, in special pe managementul spitalicesc din județul […] The post Unde se duc banii romanilor? Consultanța pe servicii medicale pentru un spital care nu exista first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul judetului se inregistreaza peste 20.000 de cereri pentru sume neachitate, in valoare de peste 100 milioane de lei N. Dumitrescu Dupa o intrerupere de doi ani, din cauza pandemiei, cand intrevederile s-au organizat doar in spațiul online, ieri, la Ploiești, a avut loc primul seminar, cu prezența…

- Primaria orasului Sulina, judetul Tulcea a atribuit recent un contract de servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice.Potrivit LicitatiaPublica.ro, contractul prevede "servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul "SERVICIU INTEGRAT DE…

- Gino Iorgulescu (66 de ani), reales astazi in funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, are un obiectiv principal in noul mandat: sa obțina mai mulți bani pentru cluburile din Liga 1 prin contractul de cesiune al drepturilor de televizare. ...

- Mai multe echipaje ale salvatorilor – pompieri și cadre medicale – au intrat in alerta și au intervenit, joi dimineața, la un bloc din Ploiești. O persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce intr-un apartament s-a produs o deflagrație. A fost vorba despre o explozie urmata de un incendiu.…

- Mascatii din Ploiesti au facut joi 12 mai, perchezitii in judetele Prahova si Constanta, la domiciliile mai multor persoane, banuite ca au furat bani din conturile unor cetateni, printr-un siretlic informatic.

- Primarul orasului argesean Campulung Muscel, Elena Lasconi, anunta ca, dupa ce Primaria a introdus carduri care pot fi folosite exclusiv pentru masinile Primariei in locul bonurilor de carburant, consumul celor trei autovehicule ale institutiei s-a redus de la 8.400 de litri in anul 2019 la 2.400 de…

- In urma unui raport al Curții de Conturi, care a gasit cheltuieli nejustificate de 6.000.000 de lei la arena „Eugen Popescu", Primaria a dat in judecata firma SC Municipal Construct, unde acționar unic e chiar Primaria. In Targoviște continua se se intample lucruri ciudate in jurul reabilitarii stadionului…

- Peste o suta de camere de supraveghere au fost montate in cimitirele din Ploiesti si in jurul acestora, masura fiind luata dupa ce s-au inregistrat numeroase acte de vandalism si furturi. O persoana care fura de pe morminte rame de sustinere a coroanelor de flori a fost prinsa, dupa ce echipa de…