- Guvernul are probleme cu asigurarea surselor de finanțare privind noua lege a pensiilor, iar liderul PNL Nicolae Ciuca a venit joi la Palatul Victoria pentru o clarificare a impactului. „Cifrele anunțate aseara de 55,6 miliarde de lei, impactul este de aprox 3% din PIB, ceea ce este enorm de mult si…

- ​Cand mi-am luat primul salariu mizer din munca de jurnalist, acum aproape 20 de ani, am primit banii in plic. Am fost tare mandru de hartia pe care doamna de la casierie imi scrisese frumos numele, de parca era prima mea semnatura din ziarul printat. Macar acum aveam bani de țigari.

- Banii pastrați la saltea de catre romani au atins un nivel record: peste 65 de miliarde de lei la finalul acestui sezon estival. Creșterea fața de primavara este semnificativa, depașind 5% in trecerea de la primul la al doilea trimestru. Ca punct de referința, aceasta suma depașește capitalizarea bursiera…

- Forma finala a masurilor fiscal-bugetare pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea a fost elaborata, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat, in debutul sedintei de guvern, ca Romania “nu isi mai permite” facilitati si “privilegii” de 75 de miliarde de lei plus o evaziune…

- Guvernul rus a cheltuit 157 de miliarde de euro pentru invazie, in timp ce forțele armate ale Kievului au distrus echipamente militare ale inamicului in valoare de aproximativ 32 de miliarde de euro pana la 24 august, constata „Forbes” Ucraina.

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a subliniat marti ca Romania nu are probleme de incapacitate de plata si a spus ca prin afirmatiile sale a dorit sa atraga atentia asupra dificultatilor financiare cu care se poate confrunta tara noastra, in cazul in care nu sunt implementate masuri de combatere a…

- Romania a efectuat, in cadrul proiectelor sale, plați in valoare mai mica de 5% din banii primiți, conform unor informații facute publice de fostul comisar european pentru politica regionala, Corina Crețu.Intr-o postare pe Facebook citata de startupcafe.ro, europarlamentarul Pro Romania (S&D)…

- Deputatul PSD Vrancea Laurențiu Marin a declarat ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu a alocat 1,1 miliarde de euro pentru panouri fotovoltaice și eficientizarea energetica a locuințelor. Din aceasta suma, peste 600 de milioane de euro sunt pentru achiziții de panouri solare și baterii pentru stocarea…