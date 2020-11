Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Fondurilor Europene a pus joi in dezbatere publica Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), prin care Romania va putea accesa 30,4 miliarde de euro prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta.

- ​Noi (administrația locala n.r.) și partenerul nostru privat ne lovim de aceeași problematica atunci când vorbim despre legislația stufoasa, modalitatea destul de grea prin care poți obține toate avizele și celelalte, a declarat Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, într-o conferința…

- Dupa acordarea pachetelor cu ajutoare alimentare și produse de igiena, Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Implementare a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), in județul Salaj urmeaza sa fie demarate alte doua programe de acest fel. Unul dintre acestea consta in…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, marti, ca acest contract isi propune reabilitarea a 23% din reteaua de termoficare a Capitalei. "Semnam astazi contractul de finantare pentru reabilitarea retelei de termoficare. Este vorba despre un contract pentru 210 kilometri din cei 954 kilometri.…

- In urma cu cateva zile, ministrul fondurilor europene a emis ordinul nr. 1.186/19.10.2020, prin care a fost lansata noua varianta a ghidului de finanțare pentru accesarea de fonduri europene in vederea achiziției echipamentelor IT in vederea desfașurarii cursurilor on-line in invațamantul preuniversitar.…

- Joi, 1 octombrie 2020, a avut loc prima reuniune a Grupului de lucru Romania-Israel in domeniul economic, a carui creare a fost decisa de sefii diplomatiei din cele doua state cu ocazia vizitei oficiale a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu in Statul Israel, care s-a desfasurat in perioada…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Bani europeni pentru relansarea sectorului creativ și cultural, alocați la solicitarea europarlamentarului de Alba, Victor Negrescu Reușita a europarlamentarului de Alba, Victor Negrescu, in plenul Parlamentului European: solicitarea sa de susținere financiara a sectorului…

- “Comisia Europeana a luat o decizie extrem de importata pentru Romania si anume a aprobat alocarea unei finantari de 875 de milioane de euro pentru constructia tronsonului de autostrada Sibiu-Pitesti. Sigur ca in ceasul al doisprezecelea, aproape de finalul celui al saptelea an al exercitiului 2014-2020…